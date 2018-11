Gledali smo Ellu Dvornik kod Šprajca pa se pitamo jesu li ‘influenceri’ džabalabaneri ili nešto sasvim drugo?!

Autor: Anteja Vidić

Sigurno ne prođe niti dan, a da se ne susretnete s izrazom ”influencer” i obično je vezan za neke starlete ili osobe koje baš nisu napravile nešto važno čime bi pozitivno utjecale na čovječanstvo. Primjerice, dovoljno da imate neki blog, profile na društvenim mrežama te da se na dnevnoj bazi poslikavate u sponzorskoj obleki ili kitite make-upom i sl.

Definicija kaže da influencer u engleskome jeziku označava općenito osobu ili skupinu osoba koja ima kakav utjecaj. Prevedimo to na ”prosto seljački jezik”: Influencer je džabalabaner koji, u stvari, ne radi ništa važno, već radi ono što milijarde ljudi radi – objavljuje svoje fotke i videa na društvenim mrežama. Ergo, to može svatko.

E, sad se sigurno pitate ”Kako se uopće postaje influencer?”. U načelu, vrlo je jednostavno: mora vas ”gurati” neka marketinški dobro potkovana osoba ili firma. Sada bilo bi bezobrazno ulaziti u polemike tko ustvari od publike gleda i podržava razne influencere, no formula vam je sigurno jasna: Nema publike, nema ni influencera, pa vi sada dobro razmislite.

Naša najpoznatija influencerica Ella Dvornik bila je sinoć gošća RTL Direkta te je Zoranu Šprajcu zdušno pokušala objasniti sa svoje perspektive je li biti influencer pravi posao ili nešto drugo.

”Dosta ljudi to pita – kakav je to posao, volim se našaliti da mi plaćaju da živim jer cijela mi je kategorija takva i brendovi koji me prate to što radim. Moja je niša takva da prati moj životni stil dok neki drugi imaju neke druge niše”, rekla je Ella.

Šprajca je zanimalo može li se doista zaraditi po objavi od 6.000 do 9.000 kuna, a po paketu objava za tri mjeseca 50.000 kuna. Ella mu je objasnila kako svatko ima svoje cijene.

”Moja baka kaže da svaka roba ima svojega kupca. Moraš se pitati što ti paše – je li to samo jedna objava, ali moraš cijelo vrijeme biti u tijeku. Tržište još nije regulirano. Nema te neke solidarnosti, svi će uvijek dići da bi zvučalo bolje, ali nikad ne znaš. Meni je draže raditi svaki dan, nego čekati da mi se netko javi. Posla ima, preko tjedna nekad dobijem i više od 30 upita”, istaknula je Ella.

Dakle, bacite motike, prestanite kopati po kontejnerima, napustite redove na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te postanite influencer!