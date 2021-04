Gillian Anderson se zahvalila bivšem partneru i zakletom neprijatelju Meghan Markle, Peteru Morganu na nagradi koju je osvojila!

Autor: Iva Hanzen

Gillian Anderson pobijedila je oštru konkurenciju, uključujući i vlastite suigrače, na dodjeli nagrada Screen Actors Guild. Kući je odnijela nagradu za izvanrednu izvedbu glumice u dramskoj seriji i to za izvedbu u seriji The Crown, pobijedivši nominirane Oliviju Colman (The Crown), Emmu Corrin (The Crown), Juliju Garner (Ozark) i Lauru Linney ( Ozark).

View this post on Instagram A post shared by Gillian Anderson (@gilliana)









52-godišnja Anderson pobijedila je zbog uloge Margaret Thatcher u četvrtoj sezoni spomenute kraljevske drame koja se prikazuje na Netflixu. Nakon što se zahvalila Linney i Garner, Anderson je usmjerila pozornost na svoje suigračice.

“Olivia osvojila si svaku nagradu pod suncem, a Emma ti ovo zaslužuješ zajedno sa mnom za tako zreo i ostvaren nastup. Hvala i cijeloj postavi serije The Crown koja u mojim očima ne dobiva dovoljno pažnje za svu dubinu koju unosi u svaku epizodu”, rekla je.

Anderson se također zahvalila Peteru Morganu, kultnom britanskom novinaru, tvorcu emisije i svom bivšem, koji je ujedno zakleti neprijatelj Meghan Markle. Njih su dvoje bili zajedno četiri godine prije nego što su se razdvojili u prosincu, nekoliko tjedana nakon što je četvrta sezona emisije premijerno prikazana te je dobila silne pozitivne kritike.









“I hvala posljednjem, ali nimalo nevažnom, Peteru Morganu koji je stvorio toliko multidimenzionalnih uloga za sve nas glumce koji smo u njih uronili zube i osvojili nagrade. Hvala, hvala, hvala”, rekla je.

Ovo je Andersina treća pobjeda na dodjeli nagrada SAG. Ona i ostatak glumačke ekipe The Crowna također su pobijedili za izvanredan nastup ansambla u dramskoj seriji.

View this post on Instagram





A post shared by A Series a Day 📺 🍏 (@aseriesaday)

Gillian se nedavno otvorila po pitanju svoje uloge kontroverzne bivše britanske premijerke, rekavši Deadlineu: “Zanimljivo je glumiti lika poput Thatcher jer su mišljenja ljudi u svezi s njom toliko podijeljena”.