GAZDINA KĆER IMA MOTIVACIJSKU PORUKU ZA VAS: Ovo morate pročitati!

Jednog dana pojavio se mali otvor na čahuri. Čovjek je sjedio i gledao kako leptir nekoliko sati muči da bi izvukao svoje slabašno tijelo kroz taj maleni otvor. I tada je leptir stao izgledalo je kao da ne može dalje i tako je čovjek odlučio pomoći leptiru te je uzeo škare i razrezao čahuru. Leptir je sa lahkoćom izašao, ali je imao krhko tijelo i smežurana krila. Čovjek je nastavio gledati leptira očekujući svakog časa da će poletjeti. Međutim ništa se nije događalo. Leptir je cijeli svoj život proveo puzajući okolo sa slabašnim tijelom i nerazvijenim krilima. NIKADA NIJE POLETIO. Čovjek je unatoč svojoj ljubaznosti i dobrim namjerama nije razumio da poteškoće kroz koje je leptir morao proći, izlazeći iz čahure, osmislio Bog, kako bi krv iz tijela potekla u krila i kada se oslobodi čahure bude spreman letjeti. Ponekad su poteškoće upravo ono što trebamo u životu. Kada bi nas Bog oslobodio svih poteškoća nikada ne bi postali onoliko snažni koliko možemo biti. “NIKADA NE BI MOGLI LETJETI” Tražio sam SNAGU. I Bog mi je dao poteškoće koje su me osnažile. Tražio sam MUDROST. I Bog mi je dao probleme koje je trebalo riješiti. Tražio sam BOGASTVO. I Bog mi je dao mozak i tijelo da mogu raditi. Tražio sam HRABROST: I Bog mi je dao prepreke koje je trebalo savladati. Tražio sam LJUBAV: I Bog mi je dao ljude koji su me trebali. Tražio sam USLUGE: I Bog mi je dao prilike. NISAM DOBILA NIŠTA OD ONOGA ŠTO SAM TRAŽILA. ALI DOBILA SAM SVE ŠTO MI JE TREBALO. Živi život bez straha i suoči se sa preprekama i znaj da ih sve možeš savladati.

A post shared by srculence iva todoric (@srculence___) on Aug 11, 2018 at 3:48pm PDT