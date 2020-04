Franka i Vedran Ćorluka će se preseliti u ovu luksuznu vilu kada završi karantena! KOJA LOKACIJA!

Autor: Iva Hanzen

Franka Batelić i njezin suprug Vedran Ćorluka trenutačno su možda odvojeni i nalaze se na drugim krajevima svijeta, no kada se opet susretnu, neće biti sretni samo zbog ponovnog ujedinjenja, već i zbog jedne velike vijesti. Naime, Franka se trenutačno nalazi s njihovim sinom Viktorom na Rapcu kod svoje obitelji, dok je Vedran u Moskvi, no uskoro će se ovaj trojac preseliti iz stana u Zagrebu u luksuznu vilu u samom centru, koja će posjedovati samo jedan kat, ali će se prostirati na 1553 četvorna metra, prenosi RTL Exkluziv. Vrijednost ovog doma, koji se nalazi blizu jednog zagrebačkog trga procjenjuje se na 15 milijuna kuna, a iako je gradilište trenutno zatvoreno zbog pandemije koronavirusa, radovi će biti nastavljeni kada se za to otvori mogućnost i to uz pomoć Vedranog oca Joze, koji brine o radovima na kući dok je Vedran odsutan. Kako ista trenutačno izgleda možete vidjeti na screenshotovima ispod, kao i u najavi emisije RTL Exkluziv, koja se također nalazi niže dolje.