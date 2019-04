Franka Batelić oduševila fanove videom iz kućne radinosti i nije ju sram!

Autor: Iva Hanzen

Franka Batelić je raznježila fanove novom objavom na Instagramu snimljenom u obliku videa na kojoj pjeva pjesmu, iz kako sama kaže, svog najdražeg Disneyevog crtića, Aladin. I nas je ova objava oduševila jer pjevačica na njoj izgleda tako opušteno, da ne spominjemo kako ju nije bilo sram pokazati se fanovima u ovako opuštenom izdanju u trenirci i bez šminke. No, ono što nas je pogotovo oduševilo je Frankin glas koji savršeno zvuči bez obzira na to što je pjevala u svojoj spavaćoj sobi, a ne nekom studiju pa nije ni bilo mogućnosti da ga uljepša producentskim trikovima. Ovo je samo dokaz koliko je prirodna i prekrasna, ali i veliki glazbeni talent kojem ne trebaju niti ekstravagantni kostimi, ni jaki make up, ni dorađena snimka, a kamoli ‘playback’ da bismo ju smatrali pjevačkom divom.