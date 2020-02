Franka Batelić nije mogla romantičnije poželjeti rođendan svom suprugu Vedranu! OVO JE BRAK IZ SNOVA!

Autor: Iva Hanzen

Vedran Ćorluka dobio je brojne čestitke putem društvenih mreža povodom 34. rođendana, no nas je najviše oduševila ona njegove supruge Franke Batelić. Pjevačica ne skriva koliko voli svog supruga te mu često posvećuje Instagram objave, no opet ne prečesto jer par ne voli zamarati javnost detaljima svog privatnog života previše. Draža im je njihova intima, no kad Franka i objavi nešto vezano uz Vedrana, očito je koliko se vole. Tako nas je ponajviše osvojio naziv koji mu je uputila, koji govori sve, a to je ‘moj čovjek’. Inače, pod ‘trio’ je u čestitci, kada mu je napisala: ‘Voli te tvoj trio’, mislila na sebe, Viktora i Oskara, njihovog psa kojeg smatraju punopravnim članom obitelji.

Podsjetimo, Franka je početkom siječnja rodila njihovo prvo dijete, sina Viktora, dok su svoju ljubav okrunili brakom u srpnju 2018. godine nakon šest godina duge veze. Zar se ovo ne čini kao brak iz snova?