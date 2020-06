PJEVAČICA OTVORILA DUŠU! Franka Batelić: ‘Naravno da mi je jako teško, ali to je tako…’

Autor: Iva Hanzen

Od kad se Franka Batelić udala za Vedrana Ćorluku, a pogotovo od kad je prije pola godine rodila dječaka Viktora, hrvatska javnost s uzbuđenjem prati svaki njihov korak. Tako smo zadnjih mjeseci mogli uživati u fotografijama para s otoka Rapca gdje su se sakrili od pandemije koronavirusa te su uživali u obiteljskoj sreći koja u normalnim uvjetima ne bi bila moguća, s obzirom na to da Vedran igra nogomet u Rusiji. Sada je Franka otkrila još neke detalje o njezinom i Vedranovom životu s malenim Viktorom i to u razgovoru za In Magazin. U istom je otkrila da ju je majčinstvo promijenilo, ali se prisjetila i pokojnog oca Damira.

‘Naravno da majčinstvo promjeni za 360 stupnjeva cijeli tvoj život i svi smo toga svjesni, ali nismo dok se to ne dogodi. Ono što se kod mene promijenilo je da ne mogu ništa planirati, a ja sam veliki planer, ali sve ide svojim tokom. Kako Viktor kaže, tako ja sviram i sve ok’, objasnila je Franka.

Što se tiče oca Damira koji je preminuo prije pet godina, rekla je sljedeće:

‘Svo vrijeme razmišljam koliko je moj tata bio fenomenalan i obožavao je djecu, tako da bi on bio najbolji nono na planeti. Naravno da mi je teško, ali to je tako. Glavno da Viktor ima super tatu’.

Drago nam je čuti da se pjevačica ovako otvorila jer sada imamo još bolji uvid u njezin život te cijenimo njezino priznanje da i njoj zna biti teško, što je svakako nadahnuće u našim vlastitim životnim borbama.