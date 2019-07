Franka Batelić i Vedran Ćorluka proslavili godišnjicu braka na najromantičniji mogući način!

View this post on Instagram

Uživala sam u svakoj našoj dosadašnjoj suradnji, te mi je izuzetna čast i zadovoljstvo što sam imala prilike biti dio i ovog važnog životnog trenutka. Dragoj Franki neizmjerno hvala na ukazanom povjerenju za njezin najromantičniji dan u životu, te prekrasnim mladencima iskreno čestitamo i želimo im svu sreću u bračnoj luci! @frankaofficial_ & @corlukav05_14 ❤️