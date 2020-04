Franka Batelić i Vedran Ćorluka opet imaju razlog za sreću i to tri mjeseca od rođenja sina, kao i bolne razdvojenosti!

View this post on Instagram

Danas smo slavili tri mjeseca našeg malog/velikog čovjeka ❤️ … A i to što je tata napokon s nama! 🥰 #ljubavudobakorone #babybubble #mojamalafamilijica [Oskar je imao pametnijeg posla od slikanja-tjeranje mačaka iz vrta.. 💩]