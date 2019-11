Fotografija gole Žanamari obišla svijet! ‘Milimetar da je ručnik niže….srušila bi internet’

Autor: Iva Hanzen

Žanamari se pohvalila fotografijom iz svog omiljenog spa centra u hotelu Aristos u Zagrebu na kojoj pozira potpuno gola, tek ogrnuta ručnikom. ‘Milimetar da je ručnik niže….srušila bi internet’, poručio joj je jedan obožavatelj, a i ostali su fanovi imali komentare u sličnom tonu. ‘Ideššššš👌’, ‘Uuu jebote led’, ‘Ufff waaùu..Prelijepa i zgodna 💞💖’, ‘Ljudskom oku melem..👍👍’, poručili su joj naši obožavatelji, a zanimljivo je da je pjevačica čak više komentara dobila od stranih fanova pa slobodno možemo reći da je ova fotografija obišla svijet.

‘No comment 🤤🤤🤤’ (Bez komentara), ‘Looking so fabulous girl’ (Izgledaš nevjerojatno curo), ‘So stunning girl💕’ (Izgledaš zadivljujuće curo)’, ‘Beautiful ♥️ ‘(Lijepa), ‘Best one woman🔥🔥’ (Ovo ti je najbolja fotka ženo), ‘What a beautiful sexy back’ (Koja prekrasna seksi leđa), ‘She is the top of Instagram💖💯’ (Ona je vrh Instagrama) i ‘What a beautiful scene …❤️'(Koji prekrasan prizor), samo su neki od komentara stranih fanovi, dok je gotovo nemoguće nabrojati i naše i strane obožavatelje koji su pohvalili Žanamarijinu tetovažu, ako ste istu uopće primijetili od silne ljepote.