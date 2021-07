(FOTO) PLJUNUTI PRA-PRADJED ILI PRA-PRASTRIC? Najnovija fotografija princa Georgea izazvala ogromnu raspravu

Autor: Dnevno

Iako se zbog nedavnih napada pojavila sumnja da Kensingtonska palača ove godine neće objaviti novu fotografiju malenog princa Georgea koji danas slavi osmi rođendan, to se, na sreću obožavatelj kraljevske obitelji, nije dogodilo.

Kao i prethodnih godina, objavljena je fotografija koju je snimila njegova majka Kate Middleton, vojvotkinja od Cambridgea.

Fotografija je snimljena početkom mjeseca u Anmer Hallu, u Norfolku, gdje Cambridgeovi imaju imanje koje im je nakon vjenčanja poklonila kraljica Elizabeta II.

Na najnovijoj fotografiji George sjedi na Land Rover Defenderu, nosi tamno-plavu polo majicu s narančastim prugama, a s lica ne skida široki osmijeh. U pozadini se pak nazirue cvjetna livada.

Vjeruje se da je upravo Land Rover posveta nedavnom preminulom princu Philipu, koji je čak i za vlastiti sprovod dao izraditi poseban Land Rover kojim je bio prevezen na vječno počivalište.

Turning eight(!) tomorrow 🥳🎂 📸 by The Duchess pic.twitter.com/1RI0fsXzDK — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 21, 2021







We love you so much! 🥳🎂❤️ pic.twitter.com/iNCNqYKMkx — The Cambridges (@cambridgecrown) July 21, 2021









Osim brojnih čestitki, očekivano je započela i rasprava o tome na koga maleni George najviše sliči.

Dio fanova piše da je isti otac, dok drugi smatraju da više nalikuje nekim drugim rođacima, poput pra-pradjeda Georgea VI., oca kraljice Elizabete II. i pra-prastrica Edwarda VIII. koji je abdicirao kako bi se mogao oženiti Amerikankom Wallis Simpson, a neki su pisali i da maleni sliči na oca Kate Middleton, djeda Michaela Middletona.

“Imaju jednake osmijehe”, napisao je na Twitteru jedan rojalist koji je iz arhiva izvukao sliku Georgea VI. i Edwarda VIII. dok su bili djeca.

It is absolutely wonderful how much Prince George resembles both his great-great grandfather, George VI, and HIS brother, Edward VIII — especially the latter! Identical smiles. pic.twitter.com/SeTcFAOdHh — vbspurs (@vbspurs) July 21, 2021