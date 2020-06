(FOTO) Nakon Kiklopa, Nives spremna za politiku! Pravo osvježenje političke scene!

View this post on Instagram

Moj Kiklop možda stojećki ne podnosi potrese ali stoički odolijeva konačnom krahu što mi je dobar podsjetnik da i padanje nije nužno loše ako imaš koga da te uhvati ili bar nježno polegne i gleda te ovako pun ljubavi. Također vrlo je inspirativan i motivirajući i podsjeća me da uz malo volje i truda i ono naizgled nemoguće postaje moguće i ostvarivo. I zato svatko od nas zaslužuje jednog Kiklopa…