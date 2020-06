(FOTO) BRUTALNA Žanamari hvaleći restoran, pratitelje ‘počastila’ bujnim dekolteom!

View this post on Instagram

Da me netko pita što je moj obrok iz snova, rekla bih mu – Upravo ono sto su mi servirali prekjučer u Pescariji! Premda su poznati kao riblji restoran ‘Biftek tagliata s tartufima’ im je nešto najbolje što sam jela u životu! Bez pretjerivanja. Morala sam također isprobati njihov čokoladni soufflé i premda je to jedan klasičan desert čak su i od njega uspjeli napraviti čudo! Ekipa iz @konobapescaria je apsolutno zaslužila ovaj shoutout 🙌🏼 Od sada, kad god nas putevi navedu u Istru, Mošćenička draga je obavezna stanica 😍 Prvo Konoba Pescaria pa onda preko puta na koktel u Black & White! Prva svirkica nakon izolacije u Black & White-u je prošla izvrsno! Hvala svima, a posebno mojoj @katarinamamic za prekrasnu haljinu koju mi je dizajnirala samo za ovu priliku 💕 • #restaurant #foodporn #food #wheretoeat #croatia #istra #istria #travel #konobapescaria #dress #animalprint #maxidress #dresscode #blackandwhite ♥️ #zanamari