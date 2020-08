(FOTO) Američka manekenka kosovskog podrijetla puštala albanske pjesme srpskom vozaču Ubera: Uslijedila žalba!

Albanska manekenka Lorena Haliti pohvalila se na Twitteru kako je tijekom vožnje Uberom srpskom vozaču puštala albanske pjesme. On se naknadno njenim poslodavcima požalio na direktnu provokaciju manekenke, objašnjavajući da to nije bilo u redu jer je on profesionalno i korektno obavljao svoj posao, dok je ona po imenu i prezimenu prepoznala da je riječ o Srbinu.

Kako je naveo u žalbi, ona je potom na Twitteru napisala kako je “upravo srpskom vozaču puštala albansku muziku”, i dodala smajlić.

No longer staying silent. @Uber your Serbian driver filed a complaint to my employer for simply listening to Albanian music during my ride. You have continued to support Xhenophobia and Ethnic racism by banning me with no further investigation. This is disgusting and intolerable. pic.twitter.com/RpfhWQ6sDe

— Lorena Haliti (@LorenaHaliti) August 4, 2020