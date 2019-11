Fanovi bijesni na Maju Šuput nakon što je snimila golu fotografiju u kadi hotela u kojem noćenje košta 9 000 kuna!

Autor: Iva Hanzen

Maja Šuput i njezin dragi Nenad Tatarinov uživali su u Milanu gdje su odsjeli u luksuznom hotelu Bulgari u kojem noćenje za dvoje u ovo vrijeme košta oko 9000 kuna. Osim što su svakodnevno obilazili dućane luksuznih modnih brendova te uživali u ekstravagantnim večerama, Maja i Nenad vrijeme su provodili i na spa-tretmanima, a kada su isti izostali, dovoljna im je bila i njihova luksuzna kupaonica. Tako se Maja pohvalila fotografijom na kojoj pozira u kadi, dok pritom ispija šampanjac i jede jagode. Ipak, iako je ova provokativna fotografija oduševila fanove pjevačice, jedan se baš razljutio. Oduševljeni pratitelji su joj pisali komentare poput:

‘🔥🔥🔥Goriš’, ‘👏Divna si, ćao’, ‘Opaaa, e to je hotel’, ‘Koja si ti kraljica…🔝’, ‘Vrhunski užitak! Zna se za koga! Najoriginalniju Maju, nema joj ravne!👌🤗❤️❤️❤️👌’, ‘Kraljice 👑👑👑👑👑Samo jedna rječ bi bila to neopisivo🤩🤩🤩🥰🥰’ i ‘Vidi carice’, dok je ljutiti fan napisao: ‘Fuj kako te nije sram tako se slikavati ako siromašni to gledaju 🤮 🤮’. U cijeloj priči našao se i netko tko je otvoreno pitao je li fotografija snimljena prije ili poslije seksa.