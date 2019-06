Evo zašto se Severina i Igor razvode i kojoj slavnoj proročici Sevka odlazi po savjete!

Autor: Iva Hanzen

Severina Kojić i njezin suprug Igor Kojić trenutno prolaze kroz dosad najtežu krizu u braku, a prema napisima srpskih medija, Igor želi ostaviti Sevku zbog toga što mu ne može roditi djecu! Navodno se Igor nadao da će se dijete dogoditi spontano i nakon mnogobrojnih pokušaja, pokazalo se da su šanse da Severina rodi minimalne. Par se stoga navodno okrenuo magiji, što i nije tako daleko od istine, jer pouzdano znamo da Severina već godinama odlazi takozvanoj “soul readerici” odnosno “čitačici duša” u doslovnom prijevodu, ili mediju, imenom Iris. Iris je usput budi rečeno, sestra druge supruge Ede Maajke koja se zove Lillach, i koja je također jako duhovno orijentirana. Iris je i privatno vrlo bliska sa Seve pa su i ljetovale zajedno.

U svakom slučaju, kako pjevačici ne cvjetaju ruže, trenutno ni na emotivnom ni na poslovnom planu, nije čudno što su ona i Igor često u sukobu oko svega. “Severinin brak s Igorom neće opstati, tu nema uspjeha, kao ni u njezinoj karijeri. Ona će morati mnogo raditi na sebi i karijeri jer je već počela gubiti identitet. Igora i Severinu, nažalost, ne vidim zajedno. Oni su već imali dosta problema i u idućem razdoblju doći će do definitivnog razvoda braka. Igor je htio ostati sa Severinom i tjerao ju je sve vrijeme da mu rodi dijete, ali i to je palo u vodu. Severina na sve načine pokušava zatrudnjeti, ali, nažalost, teško da će joj to uspjeti. Ona je već imala spontani pobačaj i teško će sada ostati u drugom stanju”, naveo je izvor za srpski magazin Svet.