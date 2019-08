Evo tko je novi dečko Jelene Rozge! OPASNO JE ZGODAN!

Autor: Iva Hanzen

Iako još nisu javno potvrdili svoju vezu, očito je da se između Jelene Rozge i fitness-trenera Ante Burazina nešto opasno kuha. Zašto bi se pojavili zajedno na Sarajevo Film Festivalu ako se između njih ništa ne događa? Još nismo vidjeli da se neka zvijezda pojavila na crvenom tepihu s nekim tko joj je samo dio “posluge”. Čini se da joj je Ante puno više od muškarca koji je trenira jer je ovaj fitness-ljepotan trenirao i Sonju Kovač pa se nisu pojavljivali zajedno na eventima. S druge strane, Jelena i Ante su i prije bili viđeni izvan teretane, primjerice, na modnim revijama.

Uostalom, Jelena nam je dala naslutiti da se između njih nešto događa kada je objavila njihov zajednički video na svom Instagramu na kojem pjevaju i zabavljaju se, dok ga ona čvrsto drži za ruku. Pojavljivanjem s njim na spomenutom festivalu, to je još otvorenije priznala pa samo čekamo trenutak kad će javno obznaniti da je u novoj vezi. No, prije nego što to doživimo, otkrivamo vam tko je zgodni Ante Burazin.

Iako je fitness-trener, njegov je uspon u ovom poslu pomalo neuobičajen. Studirao je poznati privatni fakultet Vern, konkretno smjer Upravljanje komunikacijama, a kada je završio svoju naobrazbu, zaposlio se u utjecajnoj PR agenciji “Priredba”, koja je inače zadužena i za javni imidž Jelene Rozge, pa naslućujemo da su vlasnici ove PR tvrtke upoznali Jelenu i Antu. Međutim, kako ga je fitness-svijet sve više zanimao, odlučio je upisati fitness-učilište te postati trener. Nakon završetka edukacije za instruktora fitnessa upisao je program usavršavanja za osobnog i kondicijskog trenera te je u kratkom roku postao najpoznatiji fitness-trener u Hrvatskoj, nadimka “Fit Medo”, a kad mu vidite fotografije s Instagrama, bit će vam jasno zašto je Jelena pala na njega.