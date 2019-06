Evo što Severina misli o teroru koji nad njom provodi Milan Popović, ali i o odnosu s Igorom Kojićem!

Autor: Iva Hanzen

Severina je na svom Instagram profilu objavila fotografiju i tekst značajnog sadržaja. Pored fotografije na kojoj pozira s besprijekornim make – upom i savršenim tenom te frizurom, napisala je: ‘Good vibes only’🌺🌸, odnosno ‘Samo pozitivne vibracije’ te je dodala hashtagove #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina #work i #shooting. Time nam je dala do znanja da se ne želi prepustiti malodušnosti i tuzi koja ju je zadesila proteklih mjeseci, s obzirom na to da joj na poslovnom planu ne teče sve kako treba, a i privatni život joj je ispunjen boli i patnjom, pogotovo zato što je i dalje u iznimno lošim odnosima s bivšim suprugom Milanom Popovićem. Da se već godinama povlače po sudovima zbog skrbništva nad malenim Aleksandrom, nije tajna, no pjevačica je u zadnje vrijeme sve otvorenija po pitanju terora koji Milan provodi nad njom pa je tako nedavno priznala da je žrtva obiteljskog nasilja od strane Milana.

Ovom mu je objavom tako dala do znanja da ne želi nikakve sukobe niti negativu, što je očito iz riječi ‘Samo pozitivne vibracije’ te da je sretna s Igorom Kojićem, što je vidljivo iz hashtagova #volimstosevolimo i #ljubavseljubavljuvraća jer takve oznake obično stavlja kad se ona i Igor nalaze na fotografiji. Ovime je ujedno uklonila i sumnje da se ona i Igor razvode. Hashtagovima #severina#work i #shooting je pak Milanu, a i svima nama dala do znanja da nema namjeru stati sa svojom karijerom, bila ista u krizi ili ne, već da nastavlja s novim radnim pobjedama bez obzira na okolnostima u kojima se trenutačno nalazi.

