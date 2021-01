Evo što se dogodilo s tračem da će George i Amal Clooney spasiti brak još jednim djetetom

Autor: Iva Hanzen

George Clooney i Amal Clooney već su godinama u središtu glasina vezanih za njihov brak. Dok jedni uporno tvrde da je par pred razvodom, drugi tvrde da očekuju još djece. Sada je portal koji se bavi raksinkavanjem tračeva o slavnima Gossip Cop, sastavio najapsurdnije tvrdnje o sretnom paru.

Prije dvije godine Globe je tvrdio da su George i Amal trebali podnijeti zahtjev za razvod, ali su se u zadnji čas predomislili. Izvor je tvrdio da su Clooneyevi shvatili da razvod nije ono što im treba. Umjesto toga, George i Amal složili su se da će im treće dijete spasiti brak.

No, da su George i Amal planirali još jedno dijete prije dvije godine, već bi ga dočekali prošle godine. Ali do danas, par ima samo dvoje djece.

Nekoliko drugih tabloida tvrdi da su George i Amal na rubu razvoda. Međutim, sam glumac demantirao je tvrdnje rekavši da on i Amal imaju vrlo jaku vezu. Zapravo, George je rekao da se on i njegova supruga niti ne svađaju. ‘Osjećam se vrlo sretnim na toliko načina što sam je upoznao. Nikad se nismo posvađali. Znate, svi su izluđeni zbog koronavirusa i mnogo je odnosa bilo stavljeno na test. Za nas je to bilo jako lako’, objasnio je Clooney za People.

Ipak, tabloidi i dalje inzistiraju na tome da je samo pitanje vremena kada će par najaviti razvod. Ako se par ne razvodi, tabloidi onda tvrde da pokušavaju imati više djece.

Prošli mjesec, magazine OK! je tvrdio da je Amal već trudna s Georgeovim trećim djetetom. Međutim, par je navodno odlučio zadržati sretnu vijest u tajnosti do božićnog jutra. No, jutro 25. prosinca već je došlo i prošlo, ali par još uvijek nije najavio bebu. Zapravo, George i Amal ranije su u odvojenim intervjuima rekli da su zadovoljni što imaju samo dvoje djece.

Prije četiri godine odvjetnica za ljudska prava rekla je za The Hollywood Reporter da je starija mama jer je kasno zatrudnjela. Kao takva, teško da će imati više djece, pogotovo kad postane puno starija. George je isto rekao tijekom nedavnog intervjua. Glumac je rekao da je stariji otac te nije ni pomislio da će u svojoj dobi imati dvoje djece. Nakon što je to učinio, George je rekao da je dvoje djece više nego dovoljno jer zbog blizanaca Elle i Alexandera ima pune ruke posla.