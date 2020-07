Evo što je princ William rekao kada ga je Kate pitala je li ju prevario! Ona je sad na rubu sloma, a on se brine hoće li preživjeti!

Autor: Iva Hanzen

Već godinu dana piše se o tome kako je princ William imao aferu s Rose Hanbury, najboljom prijateljicom njegove supruge Kate Middleton, koja je udana za duplo starijeg markiza Davida Cholmondeleya, no tek u zadnje vrijeme počinjemo saznavati kako se Kate, u vrijeme kada je saznala da Williamovu nevjeru, uistinu osjećala. Doduše, nije teško zamisliti kako se osjećala, a k tome je tad, da stvar bude gora, bila trudna s trećim djetetom.

Kate je za Williamovu izdaju saznala u obiteljskoj kući svojih roditelja, a čim je čula za nesretnu vijest, uplakana i histerična je otrčala u kupaonicu gdje se zatvorila da bi ju roditelji nešto kasnije našli sklupčanu na podu. Bilo joj je toliko loše da su njezini roditelji morali zvati ne samo Williama, već i liječnike, a oporavljala se, kako psihički, tako i fizički, jako dugo nakon toga. Tako je mjesecima nakon ovog događaja odbijala jesti, a s obzirom na njezinu drastično mršavu liniju, svi se možemo složiti da ju je ovaj događaj stvarno pogodio.

Sada se pak tabloid In Touch Weekly raspisao na temu kako je William reagirao kada ga je Kate konfrontirala s pitanjem je li ju uistinu prevario s Rose. No, umjesto iskrenog priznanja, William se samo počeo smijati te je rekao kako nema ništa s Rose, pritom izbjegavaši pitanje je li doista spavao s Rose. No, i budali je jasno da ako netko odbija iskreno i detaljno odgovoriti na pitanje da je očito kako nešto skriva.

Kate je izgleda odlučila prijeći preko ovog, no sudeći po njezinoj iznimno mršavoj figuri, ali i sve češćim natpisima da ima ozbiljnih zdravstvenih problema, Williamova prevara i dalje ju muči. William s druge strane ne želi preuzeti odgovornost za svoja djela, nego tvrdi da je Kate narušenog zdravlja zato što previše radi od kad su na nju i njega pale neke dužnosti princa Harryja i Meghan Markle.

Štoviše, tabloid Life&Story piše kako je Kate na rubu živčanog sloma, ali i fizičkog kraha jer se uz poremećaj u prehrani, bori i s nesanicom te visokim tlakom, a neki čak tvrde i strašnim zadahom iz usta, kao posljedicom poremećaja u prehani.

William prema Life&Storyju inzistira na tome da preuzme Katein dio posla te je čak organizirao romantični odmor za dvoje, no izgleda da Kate i dalje nema pomoći. U javnosti je možda uvijek nasmijana, no zapravo je užasno nervozna i sve se češće istresa na Williama. Ovo ne čudi jer je očito da Kate ne muče toliko poslovne obaveze, koliko činjenica da ju suprug ne prestaje varati. Još kad uzmemo u obzir činjenicu da su se na javnim događanjima odlučili pojavljivati zasebno jer će si tako navodno olakšati nošenje s brojnim obavezama koje su uslijedile kao posljedica Harryjeve i Meghanine abdikacije, očito je da je Katein i Williamov brak u teškoj krizi, no nekako nam se čini da pravi razlog Kateinog stanja nisu Harry i Meghan, već Williamovo ponašanje.