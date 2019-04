Evo što je Nina Badrić poklonila najbogatijoj ženi na svijetu, svojoj prijateljici Aleksandri! Ovo nema cijene!

Autor: Iva Hanzen

Nina Badrić i dalje se nalazi na odmoru na Karibima sa svojom dragom prijateljicom Aleksandrom i njezinim suprugom Andrejem Meljničenkom, no to ju nije spriječilo da se primi posla i održi koncert. To je učinila povodom rođendana prekrasne Aleks. Koliko god da Nina dobro zarađuje, postavlja se pitanje, što jedna pjevačica može kupiti za rođendan ženi koja je udana za jednog od najbogatijih muškaraca na svijetu, pogotovo kada uzmemo u obzir da Aleks i Andrej žive u palači na vodi. No, umjesto da joj pokloni još jedan skupocjeni poklon, naša joj je pjevačica poklonila nešto što novac ne može kupiti. Održala je koncert njoj u čast i to s kultnim bendom Kool & The Gang koji djeluje još od 60-ih godina i ujedno je jedan od najpopularnijih ne samo afroameričkih bendova na svijetu, nego i onih općenito.

Nas su same ove snimke raznježile, a možemo samo zamisliti koliko je tek Aleks bila zadivljena i zahvalna. Lijepoj Srpkinji k tome su u posjet došle i druge prijateljice pa su sve zajedno otišle u izlazak.