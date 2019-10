Evo što Hrvatice misle o Veljačinu gostovanju kod Stankovića! Podršku joj dala i Ella Dvornik!

Autor: Iva Hanzen

Jeleni Veljači ovih dana stižu poruke pune podrške i to osobito putem Instagrama. Pišu joj brojne komentare ispod fotografija, najčešće u obliku Storyja. ‘Bila si odlična u emisiji Nu2! ‘ i ‘ ‘Apsolutno si pokazala svoje drugo lice, neko koje mediji ne prikazuju. Hrabra, samosvjesna i neovisna’, zaključile su jednoglasno obožavateljice nakon gostovanja kod Stankovića. Podršku Veljači je dala i Ella Dvornik koja je objavila Instagram Story na kojemu joj je dala do znanja da je uz nju, premda to možda fizički ne može zbog trudnoće.

I ostale Veljačine obožavateljice objavile su slične Storyje, što je Veljača sve prenijela na svom profilu.

Jelena je objavila i fotografiju glumice Salme Hayek koja je optužila američkog filmskog producenta Harveya Weinsteina za seksualno zlostavljanje nakon snimanja filma ‘Frida’. Podsjetimo, ona je bila kamen spoticanja u Veljačinom gostovanju kod Stankovića kojem nije bilo jasno zašto žena na poziciji i s odličnim primanjima, kao Salma, nije odmah prijavila zlostavljanje.

I ispod ove fotografije Jelena je dobila masovu podršku žena.





‘Ponosna na tebe. ♥️’, ‘Jelena, samo naprid, prava ste dama❤️’, ‘Rasturila si Jelena, svaka ti čast! 💣’, ‘Još ćemo puno puta morati ponoviti i muškarcima i ženama da nemaju pravo pitati zašto netko nije poduzeo nešto’, ‘Bravo!! Začepila si mu usta 👌👌🤘’, ‘Naježila sam se’, ‘Bravo! Totalni respect💪🏼🙌🏼(poštovanje)’, ‘Bravo, prejaka si👏👏👍❤️😘’, ‘Hvala Ti u ime svih nas žena ❤️’, ‘Tvoja kći će sigurno biti samosvjesna mlada žena. Ipak, tvoje razumijevanje da nije poanta takvu vrstu emocionalne inteligencije prenijeti samo na nju, već što šire, jer je to svijet u kojem će i ona živjeti je zaista za svaku pohvalu. Pročitala sam da se pitaš “što će ona misliti.” Pa odmah ću ti reći. Ona ce pucati od ponosa.❤️’, ‘Ženo, svaka ti čast!! 👍👍👍👍’, ‘Ajd da je netko začepil gubac Alexu, alfa mužjaku👍’, ‘Ostao je P A F 😶 👏💪 🍷’, ‘Napisala sam na prošloj fotki, tu mogu samo ponoviti iskreno divljenje i zahvalnost. Ne samo da se boriš za bolji svijet za svoju i ostale djevojčice, već im možeš biti (tj.jesi) stvarni, pravi uzor i esencija jake, moćne ženske energije. Ne poznajem te, ali volim te. Hvala ti!’, ‘Još malo, pa ćemo ovako morati šetati po ulicama 😤😤’, ‘Hvala na svemu što radite za osnaživanje žena!’, ‘Reći ću samo HVALA… za sve nas… za sve naše bitke… za sve što smo prošle… što se zna… i sve ono što čuvamo svaka za sebe, u strahu od osude, za ono se ne zna i možda nikad neće biti izgovoreno… hvala za svaku ženu, djevojku, djevojčicu kojoj stvaraš ljepši, sigurniji, bolji svijet…🙏❤️’, ‘Znači, ženo pojela si ga, bravo’, ‘Raaaazvalila emisiju! 💪’, ‘Bravo Jelena!! Progutali ste Stankovića. Arogantan i agresivan u komunikaciji pretvorio se u malog miša, konačno😂’, ‘Danas si doista bila “bomba”, razvalila si 🔝’, ‘Moj naklon👍🎉🎆’, ‘Svaka čast za današnji stav, borbenost, ustrajnost, hrabrosti! Ne samo da se boriš za zene, nego pokazuješ i nama ostalima svojim primjerom što nam je činiti!’, ‘Respect! Uime svih nas koje su pitali zašto nismo prijavile, a kada jesmo su nas gazili i ponižavali!’, ‘Bravo Jelena za nastup u emisiji. Stanković je samog sebe osramotio, tipična balkanska muškarčina s 0 (nula) razumijevanja za problematiku. Kako je umišljen i samodopadan taj ćelavac… Njegova uvodna riječ je bila toliko s visoka… Kao, ona sad može gostovati u ovako važnoj emisiji koju Ja vodim… 🙄 Ja muškarac da me netko zlostavlja ne bi to trpio… Koji kretenski komentar… Lako za reći! Daj i makni tu bradu/brkove, ‘pariš’ osrednji svodnik iz osamdesetih! Jelena, Ženo Kraljice❤️❤️🔥🔥’, ‘Ma BRAVO riječima se ne može opisati ponos svih nas žena’, ‘Ti si kraljica 👍❤️’, ‘Moj duboki naklon! ❤️’, ‘Bilo bi lijepo da je barem malo istražio temu traume i žrtve, ovako je ostavio dojam arogancije i neprofesionalnosti. Jelena odlično ste se držali!’, ‘”Kako možete dovoditi u pitanje odluku žrtve seksualnog nasilja?” Rečenica koja zaslužuje grafit!Respect 💪💪’, ‘A, sad da malo budemo prosti 🙊 pokazala si kako jedna DAMA ima veća muda od gospodina koji bi ih trebao imati. Bravo! 😉’, ‘Bravo Jelena!!!! Hvala ti uime svih žena!! 💖💖👏👏’, ‘Čitav dan virkam, da vidim što ćeš objaviti, da ti napišem, da si me kupila do kraja života. Koja elokvencija, srčanost, hrabrost. Ko’ lavica se boriš za pravu stvar!Ni slučajno nemoj odustati. Bila si FEENOOMEENALNAA! ❤️’, samo su neki od komentara koje su Jeleni ostavile njezine obožavateljice, a vjerujte nam ovoj je samo dio.