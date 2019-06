Evo kako to izgleda kada Pamela Ramljak i Žanamari udruže snage! Njihov novi spot bacit će vas na koljena iz OVOG RAZLOGA!

Autor: Iva Hanzen

Pjesma ‘Svirajte mi tamburaši’ koju je Pamela Ramljak prije nekoliko tjedana otpjevala acapella svojim fanovima na Facebooku toliko ih je oduševila da ju je odlučila uglazbiti i predstaviti kao svoj sljedeći službeni singl. Za ovu je pjesmu sama napisala glazbu i tekst, što je samo jedan od dokaza koliko je pjesma Pameli bitna, bitnija tim više što je posvećena jednoj uistinu posebnoj osobi u životu pjevačice.

‘Pjesma je nastala prije 2 godine. Originalno sam je htjela dati nekim tamburašima, potpuno je spontano nastala dok sam vozila auto i nikako mi iz glave nije izlazila rečenica “za tebe me majka rodila”. Kad sam došla doma uz klavir sam razradila ideju, ali tad sam bila uvjerena da to ja nikad neću otpjevati nego, kao što sam rekla, netko povezan sa tim izričajem. Kad sam došla kod mame, otpjevala sam joj tu pjesmu, onako accapela, kao što sam nedavno i pratiteljima na Facebooku i Instagramu i mama je kao i oni mi tad prvi put stavila “bubu” u uho, kako mi ta pjesma leži i da bi bilo super da je snimim. Tad mi je to bilo nespojivo i nisam. Međutim, zadnjih godinu dana je za moju obitelj bilo dosta stresno, pogotovo za moju mamu koja je proživljavala veliku bitku sa opakom bolešću. I tako krhka me je još jednom podsjetila na tu pjesmu, kako bi voljela da je otpjevam solo… I ostalo je povijest…Moja mama je sad dobro, a ja sam ponosna jer je vidjela nešto što i ja sad vidim. Ovo je pjesma za nju i zauvijek će biti moja najdraža pjesma’, objasnila nam je Pamela.

Inače, spot su radili Žanamari i Mario Perčić pa je Pamelina pjesma tim posebnija. Kada ti video za novi hit radi ovako vrhunska produkcija, uspjeh je zagarantiran.

‘Ovo je bio veliki projekt, bilo je tu puno ljudi, 25 statista, posebna rasvjeta, moji dragi prijatelji…Uz mene u spotu se pojavljuju i Mirna Maras te Helena Janjušević iz ‘Plesa sa zvijezdama’, mladi tamburaški sastav “Zlatni zvuci”, i naravno, glavnu mušku ulogu je dobio moj suprug, Mladen Salajster‘, dodatno je pojasnila Pamela te dodala: ‘Zahvalila bih se u svom treneru Mateju koji je odlično odigrao ulogu konobara, suprugovom prijatelju Vjekoslavu Milatu, a posebno mojim curama iz Splita Ani i Tini, koje su vozile cijelu noć da bi me podržale, te se vratile nakon vožnje direktno na posao. I naravno statistima koji su bili divni, to su sve moji pratitelji s Instagrama i od srca im se zahvaljujem. Uglavnom jedan mali projekt pun ljubavi’.