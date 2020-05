‘ETO NAM DEMOKRACIJE!’ Toni Cetinski poludio zbog radijskog bojkota njegovih pjesama

Autor: Dnevno

Nakon što je glazbeni urednik radija Drava, Bojan Horvat, objavio kako više neće na svom radiju puštati pjesme Tonyja Cetinskog (50) zbog njegovih ispada, nije dugo trebalo da se pjevač oglasi.

Horvat je među ostalim napisao: ‘Pjevač Tony Cetinski ovih dana, u nedostatku studijskih i koncertnih aktivnosti, svoju energiju preusmjerava na društvene mreže na kojima promovira pokret protiv cijepljenja, jedan od dokazano najopasnijih pokreta dežurnih teoretičara zavjera i time traži pobornike u svom stavu’.

”Ovih dana svjedoci smo kako o stručnim temama progovaraju, za pojedino područje, izuzetno nestručni ljudi – književnici upozoravaju na zamke kapitalizma i tržišne ekonomije, sportaši pričaju o opasnostima modernih tehnologija 5G infrastrukture, a sad evo i glazbenici protestiraju protiv medicine odnosno cijepljenja. Tuđa posla nikad nisu bila gledanija”, poručio je urednik radija.

Toni Cetinski brzo je reagirao na Horvatovu objavu:

”Eto nam DEMOKRACIJE !! Ne smiješ se zalagati ni za to da ljudi biraju što će sa svojim tijelom raditi više da i to ne pokušaju zaokrenuti naopako. Unatoč činjenici da sam u svom izlaganju neki dan jasno apostrofirao neka se cijepi i čipira tko želi, ali da nisam za PRISILNO CIJEPLJENJE I ČIPIRANJE LJUDI !!!!”, napisao je na Facebooku.

”Da nije tužno bilo bi smiješno. Molim da sada slijede svi njihov primjer pa da vidimo tko je sve na platnom spisku Svjetskih krojača istine !!! BILO JE ZA OČEKIVATI ALI NE BRINITE ! Ovo me samo još vise motivira da ostanem ustrajan u borbi za slobodu odabira. Do sljedećeg live javljanja pusa svima i nema predaje. IDEMO DO KRAJA UZ BOŽJU POMOĆ ”, dodao je.