Ella Dvornik zna kako od komada mesa za 200 kuna možete dobiti čak 16 ukusnih odrezaka!

Ajde potrudila sam se da izgleda lijepo za feed makar moram priznat da mi fotkanje hrane nije jača strana,al svašta čovjek nauči kad je potreba 🙂 Charles je neki dan u Lidlu kupio neki ogromni komad mesa za 200 kuna i od toga smo dobili 16 steakova 🙈 nemam mjesta u frizeru pa sam isla iskoristit da oslobodim. Pa evo danas na meniju goveđi stir-fry s narančom. Recept glasi ovako: Na tanko narezat biftek, poriluk, jedan luk i dva režnja češnjaka. Prvo u tavu na kokosovo ulje bacite poriluk,luk i češnjak. Pirjat minutu, ubacite meso, 5 minuta pirjat u woku. Nakon toga soya sos, sezamovo ulje, sok od sviježe iscjeđene naranče. Cimet! lovorov list ( po ukusu) Povisit vatru i mješat dok se umak ne zgusne. Ja sam poslužila stir fry na matovilcu koji sam prethodno poprskala limetom i maslinovim uljem. 😁 Čak je i mama @danijeladvornik Odobrila. Bit ce nesto od mene 😅