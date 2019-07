Ella Dvornik zgrozila fanove fotografijom prabake! Doduše, neki misle da je zgodna!

Autor: Iva Hanzen

Ella Dvornik ima uistinu poseban smisao za humor i to bez dlake na jeziku, no jednom od zadnjih objava je zgrozila fanove. Objavila je svoju fotografiju pored koje je napisala: ‘Prabaka Ella’, a na kojoj se očito postarila aplikacijom. I premda su neki fanovi zaključili da je ispala dobro u komentarima poput: ‘Hahaha, u svakom slučaju but ćeš šarmantna 🙂’, ‘Sexy baka 😂’, ‘Godine se ne vide 😂’, ‘Ok, ako je neka aplikacija… (plavusa sam) ako nije, ako je ovo prabaka, onda izgleda odlicno!!’, ‘Zgodna je😍’ i ‘Ista baba svoja’, većina je zaključila da je ova fotografija grozna.

‘Nisi normalna, prepade me’, ‘Jezivo’ i ‘O bože prepadoh se’, pisali su potonji.

Inače, Ella možda nema prabaku, ali malena Balie ima, i moramo priznati da se drži brutalno. Njome se Ella pohvalila prošle zime.