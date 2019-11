Ella Dvornik potpuno gola i prekrivena masnicama! Objavila uznemirujuću fotografiju!

Autor: Iva Hanzen

Ella Dvornik ne prestaje pokazivati svoj trudnički trbuščić kad god stigne, međutim posljednja fotografija nas je pomalo zabrinula. Sve je u redu dok objavljuje fotografije poput ovih:

No, sada je objavila potpuno golu fotografiju i to onu na kojoj joj je tijelo prekriveno modricama i premda je napisala da je modrice zadobila od kćerkice Balie, pitamo se zašto je Balie toliko agresivna prema mami i zašto joj Ella uopće dopušta takvo ponašanje i to pogotovo u ovom stanju!?