Ella Dvornik poručila: ‘Evo ide jedan sin!’, ‘Ovo je potvrda treće trudnoće’ oduševljena je bila jedna od obožavateljica

Autor: Iva Hanzen

O mogućoj trećoj trudnoći Elle Dvornik piše se već mjesecima, a njezine obožavateljice na Instagramu svako malo nakon neke fotografija koju objavi zaključe kako influencerica uistinu očekuje prinovu. Tako je jednom od posljednjih objava zbunila sve jer na fotografiji pozira s rukama sklopljenim u oblik srca, držeći ih u ravnini maternice. Kako žene ovakve fotografije često rade kada žele najaviti trudnoću, neke su Elline obožavateljice odmah zaključile da će Balie i Lumi dobiti seku ili bracu. ‘Vidim sliku i mislim opet je trudna’ i ‘Ja sam mislila da je ovo najava odnosno potvrda treće trudnoće’, komentari su koji su brzinom munje iskočili ispod fotografije.

Ella je zapravo samo htjela podržati kampanju proizvođača uložaka Libresse koji hashtagom #pričeiznutra želi inspirirati žene da na društvenim mrežama podijele svoja bolna iskustva vezana uz menstruaciju, endometriozu, porod, neplodnost, seks i slično.

Na kraju je cijelu priču u svezi treće trudnoće završila u svom prepoznatljivom duhovitom tonu pa je u komentarima ispod spomenute fotografije napisala: ‘Pitao me Charles neki dan za sina, nakon što je godinama govorio da neće više od dvoje i to me je pitao kao da ja to naručujem s jelovnika. Može, evo ide jedan sin, samo da ubacim u recept’.