Ella Dvornik otkrila sve detalje plastične operacije o kojoj svi bruje!

Autor: Iva Hanzen

Ella Dvornik u Beogradu je operirala nos, no to nije promaknulo ni hrvatskim medijima ni njezinim obožavateljima. Iao je u početku koliko-toliko htjela sakriti ovaj čin, odnosno izbjeći famu oko toga, nije uspjela. Naši su mediji počeli naveliko brujati o tome, a Ellini su obožavatelji zvijezdu obasuli pitanjima o tome koliko je koštala operacija, zašto joj se podvrgnula vani, kako je njezina kćerkica Balie reagirala na to, je li je operacija boljela, zašto se uopće odlučila na to i slično. Mnogi su, izgleda, potaknuti Ellinim činom raspitivali kod kojega bi kirurga takvo nešto mogli obaviti.

Ella je na kraju sve priznala u seriji Instagram Storyja i u videu na svom YouTube kanalu. Tako je otkrila da je na operaciju nosa otišla iz estetskih razloga, a ne iz zdravstvenih. Naime, zadnjih nekoliko godina na nosu joj se stvarala grba, čemu je sigurno pridonio i pad kad se poskliznula na skliskom podu.

Također je priznala da ovakva operacija u prosjeku stoji 2500 eura i da je bezbolna, no fanovima je savjetovala da dobro razmisle žele li uistinu to, a potom i da se dobro informiraju o kirurgu koji će im izvesti operaciju. “Ako je meni ovako ispalo, ne znači da će i vama”, upozorila je Ella putem Instagram Storyja. Treba napomenuti da je ovo ujedno prva poznata Hrvatica koja je ovako otvoreno priznala da je imala estetsku korekciju, ne skrivajući se iza isprike kako su to učinile iz zdravstvenih razloga.