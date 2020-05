Ella Dvornik otkrila detalje svojih trudnoća i stiže li treća beba! Sada napokon znamo i značenje imena njezinih djevojčica!

Autor: Iva Hanzen

U nedostatku poslovnih angažmana, pjevačice, manekenke, influencerice i ostale slavne osobe okrenule su se Instagramu kako bi promovirale svoj rad, ali i zabavile pratitelje. Dok jedne poput Lepe Brene, Lane Jurčević i Severine organiziraju virtualne koncerte, druge poput Jelene Veljače i Sonje Kovač vode razgovore s istaknutim damama na hrvatskoj sceni u obliku formata zvanog ‘Instagram live’, odnosno ‘IG Live’ kako mu je kratica, a koji omogućuje prijenos uživo. Možete ga pronaći pod ‘Stories’ kategorijom, no jednako kao i Storyji nestaje nakon 24 sata.

Tako su Sonja Kovač i Ella Dvornik uživo popričale o detaljima svojih života, od kojih je sve fanove posebno zanimala informacija planira li Ella treće dijete.

Ella je Sonji, ali i svojim fanovima otkrila da joj je dvoje djece sasvim dovoljno, iako je priznala kako se njoj i suprugu Charlesu prva trudnoća ‘omakla’, dok je druga bila planirana. Doduše, u razgovoru nije komentirala imena svojih djevojčica odnosno značenje istih, a to je također pitanje koje muči sve Hrvate još od kad je Ella rodila sada dvogodišnju Balie Dee. Svima se to ime činilo iznimno neobičnim, no ne tako neobičnim kao Lumi Wren, koju je Ella rodila prije dva mjeseca.

Ella je još prije na Facebooku objasnila značenje imena Balie, a nedavno je u intervjuu za bosanski magazin Azra otkrila i značenje imena Lumi Wren.

Podsjetimo, za Balie je svojevremeno napisala: ‘Balie se čita Bali. Ime je dobila po otoku Bali u Indoneziji gdje smo Charles i ja imali jedno od najznačajnijih putovanja. Bali u hinduizmu znači vojnik. U njihovoj mitologiji Bali je bio majmun ratnik koji je obarao svoje neprijatelje tako što bi zaželio želju. Dee označava zvuk imena mog tate Dina i Charlesove mame Deirdre… Tako da ih uvijek ima sa sobom i kad ih nema. Slovo ‘e’ smo dodali na kraju Bali čisto da bude drugačije’.

Što se tiče imena Lumi Wren za Azru je Ella objasnila sljedeće: ‘Tražili smo neka interesantna imena koja bi išla uz Balie. I iskreno ne znam kako smo došli do Lumi. Ali, znam da na finskom Lumi znači snijeg. Tamo se koristi više kao nadimak, a meni se svidjelo kao ime. Prvo smo htjeli da bude Yumi, ali me bilo strah da će ga ljudi čitati kao ‘yummy’ pa nisam htjela riskirati’.