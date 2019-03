Ella Dvornik objavila divnu obiteljsku fotografiju, a fanovi ju razapeli na križ! Evo kako je odgovorila licemjerima!

Autor: Iva Hanzen

Ella Dvornik je na svom Instagram profilu objavila simpatičnu fotografiju na kojoj njezin suprug Charles čisti kuhinju, a pritom mu pomaže njihova preslatka Balie. Pored fotografije je napisala duhoviti komentar: ‘Grupna aktivnost’, no ovaj prizor nije osvojio sve. Neki su fanovi komentirali prljavo suđe u pozadini preko kojeg nisu mogli prijeći. To ih je toliko razljutilo da su poludjeli u komentarima, a neki su napisali da je mogla platiti spremačicu, aludiravši na to da Ella sigurno ima brdo novaca s obzirom na to da je Charles britanski aristokrat, a ona uspješna poduzetnica.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Grupna aktivnost 🤣 Objavu dijeli Ella Dvornik (@elladvornik) Ožu 20, 2019 u 9:11 PDT

Drugi su stali u Ellinu obranu pa su pisali razne ohrabrujuće komentare poput: ‘Ajde čantrače koje glumite čistunke, šta ste se uvatili suđa koji k.?! Dite je sito, sritno a zbog suđa koje vi vidite je i jela doma i to je najvažnije, a vi ste sigurno dušebrižnice svoje dite odveli na topli sendvić u prvi fast food..’, ‘ Zašto se ljudi zamaraju glupostima i uvijek se uhvate nečeg što uopće nije poanta slike 🙈🙈’ i ‘A kaj su se svi nakačili na to suđe??? Evo ja do maloprije ribala kuhinju, nekaj u suđetricu a nekaj na ruke.. i ajmo… dernek… TKO NEMA SUDJA DOMA ??? Dajte žene pustite se glupih komentiranja.. bit ove slike je ovo prelatko djetešce koje uživa sa svojim tatekom.. Draga Ella, samo uživaj, kuća je tu za nas, a ne mi za nju… nikad nemoj biti rob kući.. mi smo nju kupili… a ne ona nas!!!! Tak je meni moja mama rekla kad sam se udavala… samo relax…’.

Svi su se na kraju složili da je najbitnije da je mala Balie sretna, no protivnici fotografije toliko su izmaltretirali Ellu da im je odgovorila serijom Instagram Storyja u kojima se žestoko obračunala s moralistima. Doduše, nije se išla svađati, nego je u svom sarkastičnom tonu objasnila da joj se mašina za suđe pokvarila te da joj je nestalo sredstva za pranje posuđa.