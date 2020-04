Ella Dvornik nas razvalila receptom za pohanu piletinu, a sad nas Sonja Kovač oduševila svojom laganom tjesteninom sa škampima!

Autor: Iva Hanzen

Nakon što nas je Ella Dvornik oduševila trikom kako u pet minuta maksimalno omekšati pohanu piletinu i nakon što smo isti isprobali i ostali oduševljeni, odlučili smo se baciti na pripremu tjestenine sa škampima kakvu je na svom Instagram profilu objavila Sonja Kovač. Samo pratite njezin video i slijedite korake koji ne mogu biti jednostavniji jer je sve što trebate popržiti luk i češnjak, na to dodati škampe, a onda i skuhanu tjesteninu kad su škampi gotovi. Na kraju samo posolite, popaprite, dodate malo soka limuna i peršin i to je to.

S tim da bismo voljeli naglasiti kako vas navodno visoka cijena morskih proizvoda ne bi trebala odgurnuti od ove ideje jer su škampi često na akciji po supermarketima, a umjesto njih možete ubaciti bilo koje druge morske plodove koje nađete. Tako je primjerice Ella Dvornik namakala piletinu u grčki jogurt, a mi smo u nedostatku istog, posegnuli za običnim pa je opet ispalo senzacionalno.

Sastojke za Sonjino jelo smo već nabrojali, no imate ih i u Instagram objavi niže.