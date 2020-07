Ella Dvornik izazvala nevjericu među fanovima, ovo stvarno nitko nije očekivao, a društvene mreže gore!

Autor: Iva Hanzen

Od kako je Ella Dvornik rodila drugo dijete, djevojčicu Lumi Wren, mnogi se fanovi trenutno najslavnije Hrvatice pitaju planira li još djece. Sada je Ella konačno dala odgovor na ovo pitanje, doduše u šaljivom statusu koji je objavila na svom Facebook profilu.

‘Kažem ja mami: “Beba ti stiže s nama idući tjedan i uživaj u njoj sad na max jer ti je ovo zadnja beba koju ćeš imat”. Kaže mama: “Daj Ella nemoj tako! Zašto zadnja? Kad ti baš dobro ide”. Ugl zadnja je. Nek ide dobro sad nekom drugom’, napisala je Ella, a njezini su je fanovi nakon ove objave obasuli komentarima punim nevjerice. Naime, gotovo sve njezine obožavateljice su istaknule kako su i same tvrdile da više neće imati djecu nakon prvog ili drugog djeteta, da bi na kraju rodile još jedno, dok je Ellina majka Danijela napisala: ‘A ne bi bilo loše imat jednog dečkića, čisto za balans u obitelji’.

No, premda su Ellu mnogi uvjeravali u to kako će sigurno opet ostati trudna, treba napomenuti da je Ella i ranije dala do znanja da joj treća trudnoća nije u planu. Naime, prije par mjeseci, konkretno u travnju, je Ella gostovala kod kolegice influencerice Sonje Kovač u obliku formata zvanog ‘Instagram live’, odnosno ‘IG Live’ kako mu je kratica, a koji omogućuje prijenos uživo.

Tada su Sonja i Ella uživo popričale o detaljima svojih života, od kojih je sve fanove posebno zanimala informacija planira li Ella treće dijete. No, Ella je Sonji, ali i svojim fanovima tada otkrila da joj je dvoje djece sasvim dovoljno, iako je priznala kako se njoj i suprugu Charlesu prva trudnoća ‘omakla’, dok je druga bila planirana.

S obzirom na to da se Ella odlično snašla u ulozi majke i da nam svakodnevno na svom Instagram profilu otkriva koliko uživa u ovoj ulozi, vjerujemo da bi mnogi njezini fanovi bili oduševljeni još jednom prinovom u Ellinoj obitelji, no vrijeme će pokazati hoće li Ella ostati pri svojoj odluci da se zadrži na dvoje djece.