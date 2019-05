Ella Dvornik fotografijom novog nosa izazvala bijes, ali Karleuša je stala u njezinu obranu: Evo kako…

Autor: Iva Hanzen

Iako je Ella Dvornik javno priznala da je korigirala nos, te je čak snimila i YouTube video koji je popratila i Instagram Storyjima, njezinim obožavateljima još nije dosta. Uporno joj ostavljaju komentare vezane uz nos, i premda su mnogi od njih pozitivni, Ella se i dalje susreće s onim izrazito negativnim. Tako je hrpu komentara izazvala i njezina posljednja fotografija na Instagramu na kojoj slavna influencerica pokazuje svoj nos prije i poslije operacije. Osim te fotografije, objavila je i prvi selfie nakon zahvata, a i ta je fotografija izazvala brojne reakcije.

Iako Ellin nos uistinu izgleda ljepše nego prije, a i u cijeloj se situaciji ponijela krajnje iskreno i otvoreno, mnogi su fanovi imali zajedljive komentare poput: “Još te obrve kad bi počupala”, “To je ta Dvornik kuka, i sad si je makla… i šta sad” i “Šta vam znači ovo javna osoba???? Hrvati, pogotovo oni kaj su uglavnom niš, svi su javne osobe… Svaka budala koja se na bilo što na TV-u prijavi odmah je javna osoba????? Daj pogledajte malo ljude koji to jesu the rock, Salma Hayek i hrpu drugih… nitko ne piše ni svoje pravo i pošteno zanimanje… Hrvatska je ostala zemlja s najkompleksašima…”

No, našlo se tu i pozitivnih komentara poput: “Uf… moralo je boljeti… Ali lijepo izgleda, nema što… Svaka čast na hrabrosti…”, “Lijepi ti je novi nos! Savršen. Međutim, meni je i originalni bio lijep. Imao je personality 😁 No u konačnici je jedino bitno da si ti zadovoljna….”, “Jako lijepo” i “Zašto je nešto što i slijepac vidi da nije dobro ‘lijepo jer ima karakter’? Za operaciju treba hrabrosti, sposobnost odricanja da se skupi novac (za nas smrtnike) te jaka osobnost da se istrpe svi glupi i licemjerni komentari. I ako imate sve to troje, zaslužili ste uživati u boljoj verziji sebe. Također, operacija je kao lakmus papir, izvrsno otkriva koliko su ljudi oko vas glupi (isprobano). 😊❤”. No, svakako je najznačajniji pozitivan komentar bio onaj Jelene Karleuše koja je stala u Ellinu obranu i napisala: “Bravo”.