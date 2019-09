Ella Dvornik: ‘Evo kako izgledam kad sam doma, zar nemamo svi dane kad se zapustimo?’

Autor: Iva Hanzen

Ella Dvornik je prilično otvorena sa svojim Instagram obožavateljima pa im je tako otkrila kako izgleda kad je kod kuće. Objavila je Instagram Story preko kojeg je napisala: ‘Evo kako izgledam svaki dan kad sam doma’, a priznala je i da gubi obrve.

Istu je fotografiju objavila u obliku klasične objave pored koje je iskreno priznala sljedeće:

‘Jeste skuzili da imam neka razdoblja kad ili objavljujem previse na instagramu ili me nema po par dana. Dobro dode malo odmorit. To znaci da uglavnom sjedim doma i radim “domace” stvari. Npr nadem si super outfit i nosim ga nekoliko dana 😂 covjek bi pomislio tokom tjedna da sam sve fotke napravila isti dan. I iako ljudi kao uvijek govore “treba bit prirodan” bla bla, svi znamo da isti ti ljudi jedva cekaju da kazu “na sta to licis vec danima daj se sredi malo” . Al zar nije ovo najrealnije? Zar nemamo svi te dane kad se s gustom zapustimo? E to je najveci luksuz! Kad se ne moras sminkat nit oblacit. Malo se opet priviknes na sebe “zapustenu”. I onda kad te napokon pukne da se sredis, prodes kraj ogledala i odusevis se kolko si si super sa frizurom i sminkom koje su ti realno dosadile 😅 dobro je svako malo stisnuti reset! Danas se osjecam zaista predobro! Spremna sam pocistit i spakirat sta je ostalo! Sutra je novi dan za stavit puder i tus 😂’.

I premda je Ella otvoreno pokazala kako izgleda kad se zapusti, obožavateljice joj nisu to uzele za zlo.

‘Ja ovako ne izgledam ni doterana 🌺’, ‘Kraljice 😁❤️’, ‘To je super, znači da ne glumiš i zato jesi tako posebna’, ‘To svakome treba 💪🏽❣️💫’, ‘To svakome treba 💪🏽❣️💫’, ‘Obožavam te bez šminke😍’ i ‘Obožavam te baš zbog toga što si takva ISKRENA! Svi mi imamo takvih faza’, poručile su joj, no jedna joj je iskreno napisala sljedeće: ‘To je izgovor za lijenost! Ne, ja ne mogu danima hodat šporke kose, neoprana i u tuti. Volim biti čista i okupana’.