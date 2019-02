Druga prilika: Lorena Bućan ipak ide pjevati na natjecanje

Tijekom glasovanja na Dori 2019. bilo je vidljivo da se vodila borba za pobjedničko mjesto između Roka Blaževića i Lorene Bućan. Najmlađa sudionica Dore prema glasovima članova udruge Eurofest Hrvatska koji okuplja fanove eurovizijskog natjecanja proglašena je pobjednicom sa pjesmom The tower of Babylon. Zbog toga će Lorena Hrvatsku predstavljati na natjecanju OGAE SECOND CHANCE 2019.

Članovi spomenute udruge svaku pjesmu na Dori ocjenjivali su ocijenama od jedan do deset. Pa je tako Lorena pobjedila, drugo mjesto je zauzeo Luka Nižetić sa pjesmom Brutalero, a naš pobjednik Roko Blažević s pjesmom The Dream osvojio je tek treće mjesto.

OGAE SECON CHANCE ili “DRUGA PRIIKA” održava se još od 1987. godine, Hrvatska je sudjelovala 19 puta, a najbolje su se plasirali Novi Fostili sa pjesmom Spray 1996. godine. Natjecanje je digitalno i odvija se preko društvenih mreža, a pravila su ista kao na Eurosongu.

Mladoj Loreni možemo poželjeti puno sreće i predvidjeti veliku karijeru jer tek joj je 16 godina, a već je tema javnosti ne samo u Hrvatskoj već u Europi.