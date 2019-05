Doris Pinčić Rogoznica: ‘Da, skroz sam poludila. Ne mogu više ovo’

Autor: Iva Hanzen

Ako ste mislili da ste jedini koji osjećate umor i depresiju posljednjih mjesec dana, varate se. I Doris Pinčić Rogoznica priznala je da se tako osjeća. “Yep. Skroz sam poludila. Neee mogu više ovo sivo nebo i kišu. Sredi se, svibanj. 😒 Držite se, ljeto saaamo što nije 😘”, napisala je pored smiješnog videa na kojem skakuće po kiši. Premda majka dvoje djece i ozbiljna poslovna žena koja samo niže uspjehe, Doris još u sebi ima tu neku dječju razigranost koja nam uvijek popravi dan.

A nismo jedini. Njezin je profil na Instagramu dosegnuo čak 200 000 sljedbenika. Na tome je zahvalila prigodnim riječima. “Ekipa, veeeeliko hvala. Na mom profilu nas od danas ima više od 200 000 😘😘😘 Hvala što me podržavate, što vjerujete u mene kad ne vjerujem ni ja sama, hvala što konstruktivno kritizirate, hvala na svakoj ideji koju smo razmijenili, hvala na svakom srcu koje stisnete, hvala na svakoj poruci za koju ste izdvojili vrijeme i poslali je, cijenim svaku vašu sekundu vremena koju ste ostavili prateći mene i moj rad i nadam se da to osjetite. ❤ Družimo se i dalje jer #TheBestIsYetToCome (Najbolje tek dolazi) 🙌😎”, napisala je uvijek dobro raspoložena glumica i voditeljica, i to pored fotografije na kojoj pozira bez trunke šminke, čime je još jednom dokazala da je žena najljepša bez slojeva pudera i estetskih korekcija. Kao što se vidi iz priloženog, osmijeh je ipak glavni ženski adut.

Uz tu je, objavila još nekoliko fotografija bez make-upa, koje možete pregledati ako prstom idete udesno, uz status koji osvaja svojom iskrenošću i otvorenošću. “Da vam budem iskrena, iako nije popularno, meni je ovako najljepše. 😉Bez kapi šminke, opušteno, svoje ❤. Nadam se da uživate i da bar vikendom (iako bi trebalo i puno češće 😏) možete otpustiti kočnice i skinuti sve maske na koji nas život nerijetko natjera 😘😘😘 “, priznala je lijepa Doris.