Doris Pinčić pokazala zavidnu gipkost tijela, a tek kakav trbuh ima! Ovo je tijelo iz snova!

Autor: Iva Hanzen

Doris Pinčić Rogoznica redovito sa svojim fanovima dijeli svaki detalj svog života i to na njihovo veliko oduševljenje, a nas su posebno oduševila dva najnovija Storyja koja je voditeljica i bivša glumica objavila. Na njima možemo vidjeti Doris kako izvodi jogu, što joj izgleda odlično ide jer se može pohvaliti fleksibilnošću boljom od Jennifer Lopez i Jennifer Aniston, a one trenutno slove za najzgodnije, najutegnutije i najfit žene na svijetu.

Osim zavidne fleksibilnosti koju je pokazala lijepa Doris, moramo istaknuti da smo već neko vrijeme oduševljeni njezinim strašno vitkim strukom i besprijekorno ravnim trbuhom, kojima se mogla pohvaliti već dva mjeseca nakon poroda drugog djeteta, djevojčice Gite koja sada ima nešto više od godinu dana.

Inače, zanimljivo je da Doris do sada nije gotovo uopće vježbala, a svejedno je uspijevala održati fantastičnu liniju. Doduše, znala bi trčati tu i tamo, no priznaje kako nije redovita u vježbanju. Ipak, pazi na to da se kvalitetno hrani te nastoji u svoje tijelo unositi što je više moguće nutritivno kvalitetnih namirnica. No, to ne znači da ne pojede sladoled, čokoladu ili pizzu. ‘To su iznimke, a ne svakodnevno pravilo. Takva sam i s djecom, može svaki dan nešto slatko malo, ali mora se svaki dan i voće i povrće i dobra žitarica. Vjerujem u balans’, objašnjava Doris.