Doris Pinčić napokon otkrila kako su ona i suprug kupili kuću bez kredita! Odgovor je zapravo vrlo jednostavan!

Autor: Iva Hanzen

Otkako je suprug Doris Pinčić, Boris Rogoznica u jednom intervjuu izjavio kako su on i njegova supruga kupili kuću bez kredita i to nakon sedam godina štednje, mnogi su se pitali kako su došli do novaca, u zemlji u kojoj se i do kredita, a kamoli novaca, dolazi teško. No, Doris je sada za portal Žene i novac otkrila kako je došla do novaca za kupnju kuće, ali i što za nju uopće novac predstavlja. Primjerice, Doris smatra da je bolje uložiti novac u trajnije i bitnije stvari, poput hrane, doma i sigurne mirovine, nego u luksuzne, prolazne stvari kao što su skupe torbice i satovi. Također je objasnila kako ga voli sama zaraditi i njime raspolagati pa je tako spomenutom portalu otkrila sljedeće:

‘Novac je isto kao i svako drugo obilje u životu. Nešto s čim nam je život lakši, ljepši i jednostavniji. Mislim da nemam megalomansku narav i ne patim za materijalnim stvarima kao što su skupe torbice, satovi ili slično, no volim novac jer mi omogućuje stvaranje uspomena kao što su one koje nosim s putovanja i koje nikad ne bih mogla imati da nemam novca. Volim ga zaraditi sama i sama njime raspolagati, to je tako dobar osjećaj’.

Doduše, Doris je u istom intervjuu rekla kako je odrasla u uvjerenju da je novac nužno zlo i da ga nema. Iako danas nema taj stav, smatra da je novac nužno zaraditi vlastitim radom, ali i da isti nije garancija za sreću, što je objasnila na sljedeći način:

‘Sjećam se blagog naslađivanja okoline kad bi primijetili da netko bogat pati uz rečenicu- i bogati plaču, pa naravno da plaču. Nije novac garancija mira u duši, za to je potreban trud i rad na sebi. Mislim da je novac potencijalna opasnost ako ga ne stekneš vlastitim radom ili ako te nitko ne nauči da nisi bolji od drugih samo zato što ti je novac na raspolaganju’.

Što se tiče kuće koju su Doris i njezin suprug kupili bez kredita, objasnila je to na sljedeći način te je time zaključila cijelu ovu priču:

‘Užasno mi je žao zbog načina na koji su mediji o tome pisali. Prodali smo stan u Zagrebu i za taj novac plus još malo smo dodali i kupili kuću na selu. Gdje mnogi možda ne bi živjeli jer ima blata i prašine, ali evo tako smo odlučili jer nam se čini da je za djecu zdravije i bolje’.