‘Dok se cijeli svijet bori zbog pandemije koronavirusa, ona misli da zaslužuje potrošiti toliko novca’ Polusestra Kim Kardashian na udaru kritičara zbog razmetanja novcem!

Autor: Iva Hanzen

Kylie Jenner početkom je mjeseca posjetila slavno skijaško odredište Aspen sa svojom kćerkom Stormi, ocem njezina djeteta, Travisom Scottom, sestrom Kendall Jenner i mamom Kris Jenner. Međutim, Heat UK tvrdi da nisu svi bili oduševljeni kad su vidjeli koliko je milijarderka bila sretna tijekom svog putovanja. Izvor je rekao tabloidu da mnogi ljudi propituju Jennerinu prekomjernu potrošnju. ‘Dok se cijeli svijet bori zbog pandemije koronavirusa, vlasnica carstva Kylie Cosmetics misli da zaslužuje potrošiti toliko novca jer nije putovala koliko je navikla’, rekao je izvor.

Izvor za tabloid također je optužio Kylie da se hvali koliko je ‘prljavo bogata’, a ovo iritira njezine kritičare. ‘Ona opravdava svoju raskošnu potrošnju time što kaže da je imala tešku godinu sa svim pandemijskim pravilima i propisima i osjeća da zaslužuje razmaziti sebe i svoje najmilije i razmetati se. Bilo joj je toliko dosadno što je trebala ostati kod kuće i, kao i svi drugi, nije mogla toliko izlaziti, pa nije vidjela ništa loše u odlasku negdje za Novu godinu’, objasnio je izvor.

Kylie je putem svojih društvenih mreža objavila seriju fotografija i videozapisa s putovanja u Aspen, a ovo također nije dobro sjelo njezinim sljedbenicima i kritičarima. Isti su uvjereni da se reality TV zvijezda na ovaj način razmetala svojim nevjerojatnim životnim stilom i skupim kupnjama. Međutim, Kylie ne misli da se tu nešto loše događa jer je to njezin račun na društvenim mrežama.

U međuvremenu, zvijezda showa ‘Keeping Up With The Kardashian’ ovog se tjedna našla u medijima nakon što je pozirala u oskudnom smeđem bikiniju, promoviravši svoju liniju za njegu kože. Na fotografijama koje je objavila na društvenim mrežama, 23-godišnjakinja se razmeće oblinama, dok je pritom svoj izgled naglasila zlatnom ogrlicom i odgovarajućim zlatnim narukvicama.









Nedavno je pak Kylie podijelila fotografiju na kojoj nosi bijeli korzet, kako bi obilježila svoj posljednji dan snimanja spomenutog showa, a i ovaj je look izazvao salvu bijesa među obožavateljima.

Podsjetimo, prošle je godine Kim Kardashian najavila da će snimanje ‘Keeping Up With The Kardashians’, završiti nakon 20. sezone showa ove godine. Kardashian se navodno želi usredotočiti na svoju djecu i njezin problematični brak s Kanyeom Westom, dok pak njezine sestre i majka imaju svoje razloge za otkazivanje ovog showa. Ipak, samo nekoliko tjedana kasnije, nakon velikog priznanja Kim Kardashian, potvrđeno je da su Kardashian i cijela njezina obitelj potpisali unosni ugovor s Disneyem da bi se pojavili u drugom reality showu pa izgleda da će klan Kardahian – Jenner ipak nastaviti dobro zarađivati i pritom se besramno hvaliti svojim bogatstvom, što god njihovi kritičari mislili o tome.