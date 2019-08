‘Dobar ulov’ Nina Badrić se ne odvaja od ovog egzotičnog Hrvata! Svi misle da su zajedno, a i rekla je da se zaljubila!

Autor: Iva Hanzen

‘Nonšalantna elegancija😁🍀’, napisala je Nina Badrić pored fotografije na kojoj se nalazi s DJ-om i modnim dizajnerom Ali Mirzom Mulabegovićem.

Ali Mirza i njegova sestra Amila kriju se iza brenda Younghearts, dok je on pokrenuo i brend Zagreb Social Club. S druge strane, dobro se zna da Nina voli podupirati mlade hrvatske dizajenere, no Nina i Mirza ne druže se samo zbog njezine ljubavi prema dobrom dizajnu. Naime, ovo nije jedina njihova zajednička fotografija. Dapače, Mirzin je Instagram pun fotografija s Ninom.

Ipak, posljednja fotografija s Mirzom, izazvala je posebne reakcije Ninih fanova. Svi jednoglasno navijaju za to da pjevačica prohoda sa zgodnim dizajnerom pa su joj ostavili brojne komentare, pune potpore, poput:

‘Slatki ste.😘’, ‘Nina ne znam i njegov i tvoj status, to su vaši privatni životi. Vjeruj drugu svom baš baš pašete jedno drugom. Momak je pomalo umoran i ne baš uredan. Al mu oči i duša čista. To je bitno i djeluje jak i zdrav. Al pod tvoj odabir odječe, način života. Zaista bi bili mnogo lep par. Djeluje zaštitnički prema tebi. Predivni ste’, ‘Nonšalantno lepi👍’, ‘Dobar ulov Nina’, ‘Ljepi ste par😍😍❤️’, ‘Kada si na koncertu (24.8) u Beogradu rekla ‘ Ja sam se malo zaljubilaaa…’ da li si to mislila ozbiljno ili ipak ne hahah❤️🌹💖’, ‘Baš ste pravi’, ‘Što god da jeste energija koju šaljete je odlična❤️’, ‘Ima li tu nešto? Odgovarate jedno drugom, volim takve tipove. Kako Bog da. 😍’, ‘Koja lijepa fotka’, ‘Kakav par!’ i ‘Koji frajer’.

I mi se slažemo da su Nina i Mirza odličan par, a i Mirza je prezgodan, što dokazuju i njegove fotografije s Instagrama.