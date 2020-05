DIRNULA U OSINJE GNIJEZDO! Brutalan odgovor bosanskoj influencerici Hani Hadžiavdagić zbog površnog prozivanja mama u karanteni!

View this post on Instagram

Sebi smo ih rodile, pa nam je bolje nek šutimo i budemo sretne što smo njima doma. Jer ne znamo mi kako je tek onima koji nemaju djecu, a kojima se život okrenuo naglavačke sa cijelom pandemijskom situacijom. Jer nama se nije. Nama je hit. Nista ne radimo a kiša para pada po nama i djeci svaki dan! Not! Nova kolumna, link u opisu profila 💪 . #korona #životudobakorone #momslife #momofthree #boysmom #actress #actresslife #zenamajkaglumica