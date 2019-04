Detoksikacija u štaglju za više od 2000 kuna! Ivana Banfić nudi nešto neviđeno

Autor: Dnevno

Naša glazbena zvijezda devedesetih, Ivana Banfić, početkom svibnja organizirat će trodnevni “detox retreat” kraj rijeke Kupe pod nazivom “Povratak prirodi – povratak sebi“.

Radi se o radionici “koja spaja detoksikaciju, transformaciju i regeneraciju”, a planirana je za 12 ljudi koje će koštati 2490 kuna, ako uplate do 26. travnja, odnosno 2790 kuna ako ne plate do 3. svibnja. U cijenu su uključena tri obroka dnevno, smještaj te radionice i tretmani. U cijenu nije uključen prijevoz osobnim automobilima, autobusom ili vlakom do Siska.

“Očekuje vas prilika da provedete vrijeme u prekrasnom prirodnom/seoskom ambijentu s pogledom na šume, livade, sunce, nebo i rijeku Kupu. Usporite i uživajte s nama u jednostavnosti, prisutnosti, druženju uz vatru i pričanje priča o životu, opuštanje, šetnje prirodom, meditacije i prepustite se postepenom procesu detoksikacije uma, duha i tijela. Kroz puno raznolikih aktivnosti imat ćete priliku doživjeti moćnu osobnu transformaciju koja će vas dovesti bliže sebi, istinskoj radosti življenja i dubokoj zahvalnosti”, piše Banfić na društvenim mrežama.

Stoji i kako će se tijekom programa raditi “detoksikacija tijela, uma i duha”, i to “kroz specifične tehnike i terapije za duh i tijelo te procese osvještavanja”.

“Iz jednostavnog razloga što se želimo prisjetiti, da čaroliju življenja i ljubav možemo otkriti kroz najjednostavnije ‘stvari’; promatranje vatre, sjedenje u krugu, povezivanje, zajedničko pripremanje hrane, opuštanje, razgovor, zagrljaj, slušanje sugovornika, uživanje u obilju okusa i mirisa i samo bivanje. Vrlo često propuštamo ljepotu vidjeti u onome što je oko nas i u nama već sada. Upravo na to vas želimo prisjetiti na ovoj radionici i naučiti kako transformirati osjećaj nedostatka u osjećaj obilja”, piše u objavi na Facebooku.