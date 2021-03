Demi Lovato se otvorila po pitanju lezbijskih odnosa: ‘Mislila sam da ću se udati za muškarca, ali onda sam shvatila da više volim žene’

Autor: Iva Hanzen

Demi Lovato otvorila se oko pomirenja s panseksualnošću. 28-godišnja pjevačica priznala je da je bila “super zatvorena” zbog svog vjerskog odgoja, ali sada je “ponosna” što je dio LGBTQ zajednice. “Ne znam. Sad sam tako fluidna, a jedan od razloga zašto sam tako fluidna je taj što sam bila super zatvorena”, rekla je u subotnjoj epizodi podcasta The Joe Rogan Experience.

Lovato je dodala da je privlači “bilo što stvarno”. Kad je Joe Rogan pitao odgovara li joj izraz “panseksualka”, odgovorila je: “Da, panseksualka”.

“Čula sam da je netko LGBTQIA + zajednicu nazvao abecednom mafijom”, prisjetila se dodajući: “To je to! U tome se mogu pronaći”. Lovato je nastavila: “Dio sam abecedne mafije i ponosna sam”.

Pjevačica je također otkrila da se seksualno probudila gledajući zloglasnu scenu ljubljenja između Selme Blair i Sare Michelle Gellar u Okrutnim namjerama. “Bila sam poput: ‘Oh, sviđa mi se to’. Ali osjetila sam puno srama jer kada odrastate u Teksasu kao kršćanin na to se ne gleda s odobravanjem”, prisjetila se. Lovato je dodala: “Ugušila sam bilo kakvu privlačnost koju sam osjećala prema ženama u mladosti, prije nego što sam se uopće prepustila tome da shvatim ono što sam osjećala”.

Pjevačica je također otkrila kako su njezine zaruke s glumcem Maxom Ehrichom, koje su prekinute u rujnu dva mjeseca nakon što je Ehrich zaprosio, utjecale na njene poglede na vlastitu seksualnost. “Prošle sam godine bila zaručena za muškarca. Bila sam uvjerena da ću sada biti udana i možda trudna, ali to se nije dogodilo”, rekla je. Lovato je dala slične primjedbe u magazinu Glamour u ožujku u vezi s time kako su joj zaruke s Ehrichom otvorile oči, nakon čega je shvatila koliko je zapravo čudna.









“Prošle godine bila sam zaručena za muškarca i kad to nije uspjelo, rekla sam: ‘Ovo je ogroman znak’. Mislila sam da ću provesti život s nekim. Kad sam shvatila da neću, osjetila sam osjećaj olakšanja jer sada napokon mogu živjeti svoju istinu. Završila sam s djevojkom nakon toga i zaključila sam da mi se to puno više sviđa. Osjećala sam se bolje. Osjećala sam se dobro”, objasnila je. “Suprotno tome, kad sam bila s nekim od frajera s kojima sam se družila tad, imala bih reakciju poput: ‘Jednostavno ne želim staviti usta tamo’, kad bi došlo do toga da budemo intimni ili seksualni”, dodala je te je pojasnila: “To se nije temeljilo na osobi s kojom sam bila. Jednostavno sam otkrila da cijenim prijateljstva tih ljudi više od romantike i nisam željela romansu ni od koga suprotnog spola”.