‘Danijela ti si anđeo’ Fanovi ganuti do suza nakon što se Danijela Martinović OVAKO ponijela prema obožavateljici!

Autor: Iva Hanzen

‘Danas smo snimali i uživali …a onda mi je prišla bakica i učinila dan nezaboravnim. Zagrljaj koji se pamti’, napisala je Danijela Martinović pored videa na kojoj joj prilazi bakica i grli ju iz sveg srca, a pjevačica je s jednakom dozom ljubavi zagrljaj i uzvratila.

Danijeline obožavatelje je ovaj susret iznimno ganuo. Evo što su joj poručili nakon ovog događaja: ‘Divna, draga, dobra dušo ❤️ Tvoj osmijeh, i uvijek ispružene ruke prema drugima jednostavno zovu da ti ljudi pridu, ako ne pridu, vjeruj vide, čuju i osijete tu pozitivu, dobre misli i međusobnu ljubav i razumjevanje, koje nesebično daješ drugima. Božji dar, misija, što god bilo, toliko je nužno potrebno ljudima, u danas vrlo čudnjikava vremena. Uvijek u svojim postovima nakon mojih jednostavnih priča, i osvrta na sliku koju objavim, završavam…ali bas uvijek…pa ću to i sad reći, ne zamjeri mi….Šaljem ljubav ❤️ Budimo dobri jedni prema drugima ❤️’, ‘👑eto to si ti ….tako je malo dovoljno da čovjek bude covjek ….i tako malo treba da dan bude ljepši …osmjeh, zagrljaj, malo ljudskosti, a ti baš imaš sve to veliko srce za sve i zato te volimo….hvala ti sto si tu 💋’, ‘Moj anđeo…ne ne moja vila!!’ i ‘Danijela ti si anđeo, ljudi to prepoznaju ❤️’.

No, podsjetimo, ovo nije jedini ovakav znak pažnje koji je pjevačica i sve slavnija motivacijska govornica dobila od nekog svog fana, ali i prilika u kojoj je Danijela pokazala koliko srce ima. Prisjetimo se, na jednom od koncerata koji je Danijela održala nedavno, na pozornici se pojavila obožavateljica Ana Dedova koja je pjevačici poklonila knjigu poezije koju je napisala specijalno za nju. Danijela je video njihovog susreta objavila na svom Instagram profilu, a pored njega je napisala emotivan status:

‘Njeno ime je Ana Dedova. Upoznale smo se prije koju godinu, a poznajemo se nekoliko vječnosti. Naša priča je gotovo filmska. Ana mi je obogatila život … uz nju sam naučila mnogo toga …. Poklonila mi je jedan od najposebijih poklona ikada … to je teško nadmašiti…osim ako ona ne odluči nadmašiti samu sebe …dobila sam knjigu poezije koju je Ana posvetila meni ..trebam li pisati koliko sam suza prolila nad tih 46 pjesama?? Zbirka se zove Tvoje anđeosko lice ….Bože, čime sam to zaslužila ne znam ali hvala ti, hvala, hvala!!! Došle su bez najave, njih dvije same ..Ana i njena Mama …prišle mi sa leđa tiho da me zagrle ….to je bogatstvo..to nema cijene’.

Ana inače boluje od cerebralne parlize i tvrdi da ju je Danijelin glas spasio pa su čuda koja pjevačica izaziva u ljudima tim veća.