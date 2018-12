Danijela Martinović oduševila sebe i sve oko sebe: ‘To se nikad ne zaboravlja!’

View this post on Instagram

U petak sam u crkvi sv.Frane u Zadru održala legitimno svoje prvo predavanje Putevima jedne molitve. Ne mogu pretočiti u riječi jer ne postoje prave da dočaraju atmosferu. Pokušat ću s – neopisiva čarolija! 💫 Hvala Tanji i Igoru Blaslovu na pozivu i povjerenju. Hvala što ste me pustili da govorim. Hvala svim divnim ljudima koji su bili i svojom toplinom učinili tu večer neprolaznom. Uvijek ćete ostati prvi! To se nikada ne zaboravlja! 💓 Hvala mojoj @ana1babic koja me tako prirodno i spretno vodila kroz govor. Također, veliko hvala časnim sestrama Emili, Boženi i Kseniji, provincijalu fra. Andriji, gvardijanu fra. Anselmu, fra. Vladi, fra. Šandru te fra. Stanku.🙏 Hvala mom 💜 koje mi jasno i razgovijetno šalje koordinate i smjernice. Nemam više izbora…mogu ga samo slijediti!