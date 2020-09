Danijela Dvornik uzrokovala skandal u medijima! Izvrijeđala hrvatsku kulturnu kremu pa se svi obrušili na nju!

Autor: Iva Hanzen

Danijela Dvornik u zadnje vrijeme izaziva pravu pomutnju u hrvatskim medijima. Tako smo nedavno imali prilike vidjeti da je Danijela drastično izgubila na težini te je sada nikad sretnija i zadovoljnija, ne samo u svom tijelu, već i u svojoj koži općenito, te ono najvažnije, u duši i umu. Mediji su se raspisali na račun njezinog novog tijela kakvom može pozavidjeti i J.Lo., a Danijela je zatim priznala da ju muškarci, pogotovi oni mlađi, ne prestaju salijetati i slati joj poruke na društvenim mrežama, što je opet izazvalo silno zanimanje medija.

Sada se pak Danijela našla usred medijskog skandala, no ovaj put ne zahvaljujući svom tijelu i ljubavnom životu, već raspravi s glumcem Marko Torjancem koji se osvrnuo na to koliko su influenceri besmisleni jer promoviraju proizvode ne zbog toga što se isti mogu pohvaliti kvalitetom ili zato što vjeruju u njihovo djelovanje, već zato što za njih dobivaju novce ili razne kompenzacije. Danijela se našla prozvanom kao i njezina kći Ella pa je Marku rekla što mu ide te je naglasila da ona i Ella pošteno zarađuju svoj novac, dok je on uhljeb, na što je Marko dobio slom živaca te je na Facebooku napisao:

‘Komentirao danas ispod teksta jednog fb prijatelja vrlo argumentirano zašto mislim da su influenceri besmisleni tj. zato sto će reklamirati sve za sto im se plati bez obzira na kvalitetu; dakle preporuke nisu uopće pouzdane, već jedino njima oportune, a nisu ni stručni ni u čemu.

Na to mi je influencerica i mama influencerice uputila sljedeće rijeci koje najbolje oslikavaju razinu (polu)svijeta influencera. Dotična se tako olako služi lažima. Zbog mojeg u postu detaljno argumentiranog mišljenja koje joj se ne sviđa proziva me uhljebom, politickim oportunistom i umjetnikom koji ne može preživjeti bez politke.

Jasno je da je svima koji imalo znaju i prate sto i kako radim i u kazalištu i u Skupštini bizarno i smiješno sve ovdje izrečeno, no bas zato objavljujem kao prilog u razotkrivanju laži kojima se služe, magle i razine komunikacije koju nude ‘influenceri’.

Moram još samo napomenuti da niti dotičnu, niti njezinu kćer kao niti ikog drugog osobno nisam spomenuo ni imenom ni aluzijom. Komentirao sam tek fenomen. Kad ono… sruci se na mene bijes i oganj…’

Nakon statusa je podijelio i poruke koje mu je Danijela uputila, a sve možete vidjeti niže.

Komentirao danas ispod teksta jednog fb prijatelja vrlo argumentirano zašto mislim da su influenceri besmisleni tj. zato… Gepostet von Marko Torjanac am Dienstag, 1. September 2020

‘Evo ti si valjda bio glumac, a sad si se uhljebio i pljuckaš po ljudima koji rade svoj amaterski posao. Da si bio odličan glumac, ne bi bio tu di jesi, u skupštini grada na sigurnoj uhljebskoj plaći’, dio je koji je najviše naživcirao glumca, ali i njegove brojne sljedbenike na Facebooku koji su stali na njegovu stranu, pogotovo zato što se Danijela obrušila i na redatelja Dalibora Matanića te novinarku Maju Sever za koje se dobro zna da prvoklasno rade svoj posao i nisu zaslužili da se nađu u ovoj raspravi.