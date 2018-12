Danijela Dvornik popljuvala bećara: ‘Da meni tako pjeva, fešte me više ne bi vidjele! Neka si mami tako pjeva’

Hrvatska bruji o suđenju zbog pjevanja bećarca, svoj je doprinos javnoj raspravi dala i Danijela Dvornik.

“Zamišljam sebe kao policajku na nekoj seoskoj zabavi i onda bećar zapjeva ‘Mala moja u plavoj bluzi, dođi bliže pa mi se naguzi’ ,pa onda zamišljam okolinu kako se s podsmijehom smije i uživa što me bećar ponizio, ne samo kao ženu, nego kao policajku na svojoj radnoj dužnosti. U zemlji gdje nas žene svakodnevno ponižavaju svakojakim epitetima, ovo bi trebala biti zajebancija?! Totalno suosjećam s policajkom, a isto tako zanima bi li bećar zapjevao tako nekoj ženi u pratnji muškaraca? O vrijeđanju dotične policajke po portalima neću niti komentirati jer znamo kako to kod nas ide. I zato je ova bećarska pjesma prihvatljiva, a ona stavljena na stup srama jer se usudila biti povrijeđena”, napisala je Danijela u ogorčenom statusu.

U komentarima se također razvila poprilična rasprava. Dok su jedni držali stranu Danijeli (i policajki), drugi su joj objasnili da je bećarac jednostavno dio slavonske kulture i da je riječ o bezazlenoj šali.

Danijela je ipak nakon svega ostala pri svome, i dalje tvrdeći da je nešto takvo uvredljivo i neprimjereno.

“Drago mi je da većina vas ovdje opravdava ovaj postupak raznim izgovorima, tradicijom, zaštitom UNESCO-a, humorom… Super za vas! Umjesto da se bećar fino ispričao policajki on i dalje drži da je to samo pjesma. Meni je to kao ženi koju ne poznaje, kao što ne poznaje ni nju, uvredljivo i točka! Korištenje neke tradicije da bi se nekom izrugivalo na ovako priprost način, ispred drugih ljudi, ženi koja je tu bila poslom nije umjesno. Da meni netko se na taj način obrati, bila bih isto povrijeđena i ne bi me te fešte više vidjele. Neka tako pjeva svojoj materi”, zaključila je.