Danas ne izgleda ni približno kao prije! Možete li vjerovati da je ova slavna Hrvatica ista osoba?

Inspirirana bundevama, napravila sam ovaj makeup ☺️ na prvoj fotki sam maknula sav da ne kvari dojam, na drugima sam ga ostavila za uspomenu 😅Koristila sam @essence_cosmetics proizvode Oci : “Born awesome” paleta sjenila, “Melted chrome 06” – sjenilo, “I need a miracle”- maskara Usta: Colour up – Ruz #makeup #pumpkinmakeup #essence