‘Da imam ovakvo tijelo svaka bi mi bila u badiću’, napisala je Jelena Veljača Ani Gruici nakon OVE fotografije!

Autor: Iva Hanzen

Ana Gruica Uglešić nalazi se na odmoru i to na egzotičnoj destinaciji, što i ne čudi s obzirom na to da su slavne Hrvatice naprosto pohrlile na rajske pješčane plaže nakon blagdana. Nezin je odabir Dubai. Doduše, Severina se već vratila, Franka Batelić odavno, a skoro će to učiniti i Maja Šuput, jedino se još Sonja Kovač odmara na Bahamima. No, Sonja ni približno nije tako seksi kao Ana na svojim fotografijama u kupaćem kostimu. Kada vidite ove trbušnjake, past ćete u trans.

Naravno, glumica i fitness, a uskoro i joga trenerica ne provodi dane samo na plaži, izlazi i na večere u restorane, a obožava i razgledati.